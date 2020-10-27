SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi

27.10.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:02

Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları karşısında ağır darbe alan Ermenistan ordusu, hedef olmamak farklı alternatifler buluyor. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan şimdi de askeri komuta toplantısını anaokulunda yaparken görüntülendi.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu. Ermenistan ordusunun üst düzey komutanlarının hayatını kaybetmesi ve yaralanması, cephedeki askerlerin de savaşmasını olumsuz yönde etkiliyor.

KRİTİK TOPLANTI ANAOKULUNDA YAPILDI

Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Ermeni yetkililer SİHA'lara yakalanmamak için farklı yollar deniyor. Son olarak Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, beraberindekilerle birlikte bir anaokulunda askeri komuta toplantısı yaparken fotoğraflandı.

SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda yaptı

SİHA PANİĞİ YENİ DEĞİL

Sözde Karabağ lideri, Türk SİHA'larına hedef olmamak için daha önce de bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameralara yansımıştı. Harutyunyan'ın açık havada basın demeci verdiği sırada askerlerinin gökyüzünde SİHA aradığı anlar da geçtiğimiz günlerde medyaya yansımıştı.

SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi

İlgili Haberler

Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup 'Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin' dedi
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Akıncı
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Erol Bulut Serdar Aziz Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 12:13:08. #1.14#
title