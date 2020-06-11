Sigortacılar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu ile görüştü
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Sigortacılar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, sigorta sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Sigortacılar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu ile görüştü
11.06.2020 19:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:46

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, sigorta sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetlere, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ile mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik", Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun görüşmesi sonrasında planlanan toplantıya, Bakan Yardımcısı Aksu'nun yanı sıra Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) üyeleri katıldı.

Toplantıda SAİK yönetmelikle ilgili değerlendirmelerini yaparak, sigorta acentelerinin sorunlarını dile getirdi. Bakan Yardımcısı Aksu, "Sigorta acentelerini mağdur edecek hiçbir işlemin içinde olmayız." dedi.

Toplantıda, gelecek hafta içerisinde çalışmaların yoğunlaştırılarak, kısa zamanda düzenlemelerin neticelendirilmesi kararlaştırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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