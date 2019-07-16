Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SDDK) kuruluyor

Piyasaların beklenti ve ihtiyaçlarının giderilmesine önemli bir katkı sağlayacak olan SDDK'nın sigorta sektörünü farklı bir lige taşıması bekleniyor.

Sektörün uzun zamandır beklediği Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (SDDK) kurulması için son aşamaya gelindi. Piyasaların beklenti ve ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra sektörü disiplin altına alacak olan SDDK'nın sigorta sektörünü Türkiye ve dünyada farklı bir lige taşıması bekleniyor.

Konuya ilişkin bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, Sigorta Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (SDDK) sigorta sektörünün yıllardır kurulmasını arzu ettiği bir yapı olduğunu vurguladı. SDDK ile birlikte sektöre ilişkin mevzuatların daha çabuk çıkacağını ifade eden Murat Çiftçi, aynı zamanda piyasaların beklenti ve ihtiyaçlarının giderilmesinde çok daha vizyonel aksiyonların alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Finansal sistemin yapı taşlarının başında sigorta sektörünün geldiğini de vurgulayan Murat Çiftçi, "Büyüyen bir sigorta sektörü için SDDK'nın varlığı bundan sonraki dönem için vazgeçilmez niteliği taşıyor. BDDK'nın varlığı ile birlikte bankacılık sektörünün şahlanışı gibi SDDK da sigorta sektörünü farklı bir lige taşıyacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler