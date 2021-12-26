Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Güncel

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi Zağnos Paşa Cami üzerinde uçan sığırcık kuşları mest etti Balıkesir'in simgelerinden birisi olan tarihi Zağnos Paşa Camii üzerinde adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti.

BALIKESİR (İHA) - Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi

Zağnos Paşa Cami üzerinde uçan sığırcık kuşları mest etti

BALIKESİR - Balıkesir'in simgelerinden birisi olan tarihi Zağnos Paşa Camii üzerinde adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti. Akşam ezanına doğru çıkan sığırcık kuşları havada senkronize uçuşları ile görsel şölen oluşturdu.

Yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları Balıkesir semalarında harika görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşların da ilgisini çeken sığırcık kuşları vatandaşlardan da ilgi gördü. Cami cemaatinden olan bir vatandaş ise sığırcıkların dansı ile ilgili şunları söyledi:

"Yağmurun ve kışın haber cisidir sığırcık kuşları ve akşamları daha fazla göründüğünü toplu vaziyette Allah'a zikir ederler. Beraber ve toplu hareket ettiklerini ağaca konduğu zaman hep beraber konar ve hiç bir zaman ayrılmazlar"

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title