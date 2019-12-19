Sığırcık kuşlarının dansı
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Sığırcık kuşlarının dansı

Sığırcık kuşlarının dansıAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu.

19.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:01

Sığırcık kuşlarının dansı

'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu.

Sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçan sığırcık kuşları, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş mahallesinde görüldü. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları, çevredekilerin ilgisini çekti. Mahalle sakinlerinden , gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturan kuşları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.

Kaynak: DHA

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: Sığırcık kuşlarının dansı
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