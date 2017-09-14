Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte, Türk ve sığınmacı çocuklar parkta eğlendi.



Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile Bahçelievler Muhtarlığınca, Şehit Kıdemli Yarbay Suat Coşkun Alp Parkı'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi.



Sığınmacı ve Türk çocukların birlikte oynadığı parkta, resim ve müzik etkinlikleri de gerçekleştirildi.



SYDV Müdürü Tolga Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle güzel bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Çeşitli nedenlerle Türkiye'ye sığınanlara yardım ettiklerini anlatan Gülmez, "Türk vatandaşlarımız ile sığınmacıların çocuklarının bir araya gelmesini destekliyoruz. Bu gibi etkinlerin sayısının artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Temsilcisi Mahir Doğan da sığınmacılarla ilgili olumsuz düşünceleri yıkmak istediklerini, çocukların bir araya gelmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.



Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilal ise savaşlarda insanların hak etmediği durumlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.



Savaştan kaçarak Eskişehir'e gelenlere kucak açtıklarını, mahallelerinde birçok sığınmacının yaşadığını anlatan Bilal, "Sığınmacı çocuklar da savaş nedeniyle çok zor durumda. Muhtarlığımızın yanındaki parkta, Türk ve sığınmacı çocukları bir araya getirdik." diye konuştu.