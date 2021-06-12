Sığındığı okul yuvası olan "Cengo", kademeli normalleşme sonrası öğrencilerle buluştu

İzmir'in Menemen ilçesinde, henüz yavruyken kırsal mahalledeki ortaokula sığınan ve daha sonra yetkililerin sahiplenerek "Cengo" adını verdiği köpek, uzun süre ayrı kaldığı öğrencilerle yeniden buluştu.

İzmir'in Menemen ilçesinde, henüz yavruyken kırsal mahalledeki ortaokula sığınan ve daha sonra yetkililerin sahiplenerek "Cengo" adını verdiği köpek, uzun süre ayrı kaldığı öğrencilerle yeniden buluştu.

Emiralem Atatürk Ortaokulu bahçesinde iki yıl önce bulunan köpek yavrusu, öğretmenlerin aldığı ortak kararla sahiplenildi, daha sonra da hayvana "Cengo" ismi verildi.

Okulun faal olduğu dönemde öğrencilerin ilgilendiği Cengo için bahçeye kulübe yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde Cengo'ya müdür yardımcısı Filiz Kurtuluş, görevliler Ahmet Keklikçi ve Cüneyt Sakar baktı.

Cengo, salgınla mücadele kapsamında alınan kademeli normalleşme kararıyla okula dönen öğrencilerle buluştu. Bir süredir öğrencilerden ayrı kalan Cengo, eski günlerde olduğu gibi yine teneffüse çıkan çocuklarla bahçede koşup eğlendi.

Köpeğin bakımı üstlenenlerden müdür yardımcısı Filiz Kurtuluş, AA muhabirine, daha önce de okulun bahçesinde kedi ve köpeklerinin bulunduğunu ve bir sabah onların arasına yeni bir köpeğin geldiğini gördüklerini söyledi.

"Sevgi dolu bir köpek, kimseye bir zararı da yok"

Cengo'nun kısa sürede okula adapte olduğunu ifade eden Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Okulda hayvanlarımız vardı. Elimizden geldiğince onları da beslemeye çalışıyorduk. Bir sabah okula geldiğimizde minik bir köpeğin de bunlara dahil olduğunu gördük. İlk andan itibaren çok sevimliydi bunun için onu da ailemize kattık ve cengaver manasında, 'Cengo' adını verdik. Düzenli olarak aşılarını yaptırıyoruz, mamasını alıyoruz. Cengo okula çok alıştı ve hafta sonları bizleri özlüyor. Okula her gelişimizde bizi karşılıyor. Sevgi dolu bir köpek, kimseye bir zararı da yok. İki yıldır bizimle, çok mutluyuz. Salgın nedeniyle okullar kapalı olduğunda da yine onu yalnız bırakmadık."

Filiz Kurtuluş, öğrencilerin de köpeği çok sevdiğini dile getirdi.

Cengo için çevreden topladıkları malzemelerle kulübe hazırladıklarını anlatan Kurtuluş, "Keşke bütün okullar böyle hayvan sahiplense. Birkaç gündür çocuklar da burada onları da çok özlemiş. Teneffüslerde bahçede güzelce oynuyorlar." dedi.

Köpeğin yanından ayrılmadığı 57 yaşındaki Ahmet Keklikçi ise küçüklüğünden beri hayvanlarla ilgilendiğini belirterek, okulda sevimli bir hayvana baktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Hafta sonları ve tatiller dahil hayvanın bakımını aksatmadıklarını vurgulayan Keklikçi, "Bana çok alıştı ben de onu çok seviyorum. Sabah gelince ilk iş olarak ona mama veriyorum. 2 yıldır burada bizimle, cumartesi ve pazar dahil sürekli onunla ilgileniyorum. Ona evladımız gibi sahip çıktık, Cengo'yu çok seviyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan