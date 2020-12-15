Sigara içtiği için ceza yedi, "Ben ünlüyüm, beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde ekipler, korona önlemleri kapsamında denetim yaptıkları sırada, bir turistin yasak olduğu halde sigara içtiğini gördü. 900 lira ceza yiyen turist, kendisini çeken basın mensubuna "Bu neden çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bazı bölgelerde sigara içmek yasaklanmıştı. Bu bağlamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı.

"BU NEDEN VİDEO ÇEKİYOR?"

Uygulama sürerken, ekipler cadde üzerinde sigara içen bir kişiyi ceza kesmek için yanına çağırdı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye yasağa uymadığı için 900 TL ceza kesileceği söylenince "Haberim yoktu" diyerek yanıt verdi. Ekipler işlemleri sürdürürken kendisini görüntüleyen basın mensubunu fark eden yabancı turist "Bu neden video çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim" dedi.

Öte yandan İstiklal Caddesi'nde yapılan denetim sırasında ceza kesilen bazı kişiler, görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı