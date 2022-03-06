ESKİŞEHİR (İHA) - Sigara almak için gitti, 9 gün sonra sulama kanalında cesedi bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için ayrılan ve 9 gündür haber alınamayan şahıs sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir eğlence mekanında bulunan Göktuğ Certel (51), sigara almak için mekandan ayrıldı. Ayrılırken ceketini, cep telefonunu ve araba anahtarını yanına almadığı öğrenilen Certel'den bir daha haber alınamadı. Certel'in yakınları ise 2 gün bekleyişin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Geniş çaplı arama çalışması başlatıldı

Eğlence mekanındaki çıkış anından itibaren güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Göktuğ Certel'in Eskişehir-Mihalgazi karayolu üzerinde görüntülendiğini tespit etti. Kayıp şahsın bulunması için bölgede bulunan sulama kanalı ve civarında arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İHH arama kurtarma ekipleri de katıldı. Bölge dron ve arama kurtarma köpekleriyle tarandı.

Sulama kanalında cesedi bulundu

Eskişehir-Mihalgazi karayolu yakınlarından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ceset kıyıya çıkarıldı. Eğlence mekanından ayrıldıktan sonra haber alınamayan 51 yaşındaki Göktuğ Certel'e ait olduğu belirlenen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Daha önce arandığını biliyordum

Bölgede hayvancılık yapan ve arkadaşıyla kanal kenarında yürürken cesedi gördüklerini ifade eden Nihat Özdanacı, "Daha önce arandığını biliyordum. Burada bir arama yapılmıştı. Sabah buradan geçerken yanımdaki arkadaş fark etti. Baktık, ceset var. Biz de jandarmaya haber verdik" dedi.