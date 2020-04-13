Sifonofor nedir? Sifonofor Apolemia nedir, özellikleri neler?
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Sifonofor Apolemia, Avustralya, Güncel

Sifonofor nedir? Sifonofor Apolemia nedir, özellikleri neler?

Avustralya kıyılarında keşfedilen yeni tür sifonofor, uzunluğu ile şimdiye kadarki en büyük canlı olma özelliğine sahip. Schimdt Okyanus Enstitüsü (SOI) ekibi tarafından bulunan canlı türünün toplam uzunluğu 120 metre olarak kaydedildi. Peki, sifonofor ne demek? Sifonofor Apolemia özellikleri nedir?

13.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:24
Sifonofor nedir? Sifonofor Apolemia nedir, özellikleri neler?

Sifonofor, binlerce küçük klondan oluşan yırtıcı sualtı canlılarıdır. İnsanlar açısından tehlikelidirler. Çeşitli deniz canlılarını avlayarak beslenirler. Yeni keşfi yapılan Sifonofor Apolemia canlısının ise denizanası ve mercanlarla ilişkişi olduğu düşünülüyor. Çevre uzunluğu 50, toplam uzunluğu 120 metre olan canlı şimdiye kadar görülen en büyük canlı olarak düşünülüyor.

SİFONOFOR NEDİR?

Binlerce küçük klondan oluşan yırtıcı sualtı kolonisidir. Çeşitli deniz hayvanları ve balıkları avlayarak yaşamını sürdürür. Klonların bir kısmı avı zehirlerken diğerleri avı yutar ve besini tüm koloniye yayar. Bazı sifonofor türleri insanlar için ölümcül tehdit oluşturabilir ve bugüne kadar keşfedilen en büyük sifonofor 50 metreydi.

SİFONOFOR APOLEMİA NEDİR?

Avustralya'nın batı kıyılarında, Schimdt Okyanus Enstitüsü (SOI) Araştırma Gemisinde çalışan araştırmacılar tarafından keşfedilen bir canlı türüdür. "Sifonofor Apolemia" adı verilen canlının, denizanası ve mercanlarla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Binlerce küçük klondan oluşan yırtıcı sualtı kolonileri olan sifonofor, çeşitli deniz hayvanları ve balıkları avlayarak hayatını sürdürüyor. Bunun yanı sıra SOI ekibi tarafından yeni keşfedilen sifonofor türünün sarmal yapıdadır, dış çapı 15 metre, çevre uzunluğu 50 metredir. Canlının toplam uzunluğu ise 120 metre civarında olduğu düşünülüyor. Tahminler doğruysa, bu sifonofor şimdiye kadarki en büyük canlı olarak kayıtlara geçmiş olacak.

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