Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu (1)
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Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda, lise kategorisinde birincilik ödülünü alan Talha Eren Kutlay'ın "Ya Geleceğimiz Karanlık ya da Sıfır Atık" adlı eseri Lise ve üniversite kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda, lise kategorisinde birincilik ödülünü...

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda, lise kategorisinde birincilik ödülünü alan Talha Eren Kutlay'ın "Ya Geleceğimiz Karanlık ya da Sıfır Atık" adlı eseri

Lise ve üniversite kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda, lise kategorisinde birincilik ödülünü "Ya Geleceğimiz Karanlık ya da Sıfır Atık" eseriyle Talha Eren Kutlay, ikinciliği "Plastik Hayatlar" eseriyle Zeynepnaz Hüyük, üçüncülüğü ise "Dönüşüm" eseriyle Rabia Çelik aldı.

Üniversite kategorisinde "Yabana Atma" eseriyle Bilge Vural birinciliğe, "İz Kısa Film" filmiyle Ramazan Talha Yasım ikinciliğe, "Dünyayı Kurtarıyoruz" filmiyle Havva Demir ise üçüncülüğe layık görüldü.

Törende, derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu (1)
Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu (1)
Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu (1)
Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu (1)
Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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