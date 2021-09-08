Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu (1)

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda, lise kategorisinde birincilik ödülünü alan Talha Eren Kutlay'ın "Ya Geleceğimiz Karanlık ya da Sıfır Atık" adlı eseri Lise ve üniversite kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'nda, lise kategorisinde birincilik ödülünü...