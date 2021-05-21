Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'na başvuru süresi uzatıldı
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Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'na başvuru süresi uzatıldı

Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'na başvuru süresi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen, "sıfır atık ve sıfır atığın insan yaşamı ile doğa üzerine etkileri" konulu yarışmaya başvuru süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen, "sıfır atık ve sıfır atığın insan yaşamı ile doğa üzerine etkileri" konulu yarışmaya başvuru süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı ve değerlendirilebilen atıkların ülke ekonomisine katkısı ile atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencileri düşünmeye sevk edip sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasına son başvuru tarihi 25 Mayıs olarak duyurulmuştu. Bu çerçevede, yarışmaya başvuru süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'na başvuru süresi uzatıldı - Haberler
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