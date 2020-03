Sifilke'de yılın ilk çağla hasadı başladı

05.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:53

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde, yılın ilk çağla hasadı yapıldı.

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde, yılın ilk çağla hasadı yapıldı. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı ve üretici Zafer Can, Türkiye'de ilk defa Işıklı Mahallesi'nde çağla hasadının yapıldığını ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Can, 300 bin ağaçtan hasat yapıldığını belirterek, "4-5 yıl öncesine kadar birkaç bin olan çağla ağacımız 300 bine ulaştı. Köyümüzün en büyük gelir kaynağı oldu. Dağda yetişen bir bitkiyi biz arazide de yetiştirelim dedik ve köylüler olarak girişim yaptık. Çok da güzel oldu" dedi. Her yıl Işıklı Mahallesi'nde Çağla Festivali yapıldığını hatırlatan Başkan Can, "Şu anda özel siparişleri veriyoruz yarım kiloluk paketlerde 50 liradan satışa sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde de pazarı kurulacak. Herkese tavsiye ediyorum. Işıklı bademini tatmaya gelsinler" diye konuştu.

Kaynak: DHA