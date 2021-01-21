Sıfat tamlaması nedir? Sıfat tamlaması türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir?

Türkçe dil bilgisi konularından Sıfat tamlaması en çok araştırılan konulardan biridir. Peki, Sıfat tamlaması türleri ve özellikleri nelerdir? Sıfat tamlaması nedir? Eylemler nedir?

Öğrencilerin en çok araştırma yaptığı konulardan biri olan Sıfat tamlaması, türü ve özellikleriyle merak ediliyor. Peki, Sıfat tamlaması nedir? Sıfat tamlaması türleri ve özellikleri nelerdir? İşte, detaylar…

SIFAT TAMLAMASI NEDİR?

Sıfat Tamlamaları Bir veya daha fazla sıfatın bir (veya daha fazla) ismi sayı, renk, biçim, hareket, durum, sayı ve yer bakımından nitelediği veya belirttiği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir. Sıfat Tamlamalarının Özellikleri Sıfat tamlamalarında birinci kelimeye tamlayan; ikincisine de tamlanan denir. Tamlayan, tamlananın anlamını bütünler. Tamlayan, yani sıfat yardımcı unsurdur; tamlanan, yani isim de asıl unsurdur. Tamlayan başta gelir, tamlanan sondadır. Sıfat tamlamasında olduğu gibi sıfat tamlamasında da tamlananla tamlayanın nereden ayrılacağı iyice kavranmalı, anlam her zaman ön planda tutulmalıdır.

Sıfatla isim eksiz birleşir. Yani tamlama eki yoktur.

Bütün sıfatlarla sıfat tamlaması yapılabilir:

Niteleme Sıfatıyla

kocaman/ iri gözleri

yakın arkadaş...

İşaret sıfatıyla

Bu soruya cevap veremiyordu.

Öteki köyleri dolaştı.

Beriki masaları da taşıdılar.

Asıl sayı sıfatıyla

Her gün iki saat dağlarda gezinirmiş.

Bir ağaç bile diksen iyi olur.

Yüz yıl öncesini hayal bile edemezsin.

Sıra sayı sıfatıyla

birinci gün, ikinci gelişimiz…

Kesir sayı sıfatıyla

yarım ekmek, çeyrek (dörtte bir) ekmek...

Üleştirme sayı sıfatlarıyla

İkişer kavun, birer gün arayla…

Belgisiz sıfatlarla

kimi insanlar, bir yaz gecesi, her soru, birtakım insanlar, birkaç kişi, bütün varlıklar...

Soru sıfatlarıyla

Kaç gün sonra geleceksin?

Ne gün geleceksiniz?

Sıfat-fiillerle veya sıfat-fiil gruplarıyla

Penceresinden kavak ağaçları görünen/ bir köy okulu

Ağaçları silkeleyen/ rüzgâr

uçuşan/ polenler

gecenin bitmeye yüz tuttuğu/ zaman

Uyarı: Sıfat ve zarfların anlamlarını, miktar ve derece bakımından tamamlayan zarfların

meydana getirdiği kelime grupları da birer sıfat tamlamasıdır.

çok güzel, pek doğru, daha gösterişli...

Uyarı: Sıfat tamlamasında sıfatla isim arasına noktalama işareti konmaz.

Genç adama gülümseyerek baktı. (genç: sıfat)

Genç, adama gülümseyerek baktı. (genç: isim, özne)

Uyarı: Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir:

Karanlık, korkutucu ve soğuk bir yerdi.

İnatçı, vakur,dimdik bir duruşu vardı.

Aynı şekilde bir sıfat birden fazla isme ait olabilir:

Yüksek dağlar, tepeler, yaylalar, o bölgenin coğrafi yapısını oluşturur.

Uyarı: Tamlanan, tamlayan ya da her ikisi birden kelime grubu olabilir. Sıfat tamlaması da

başka bir sıfat tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilir:

Şu/ yelekli adam

Yumuşak ve ürkek/bakışlar

Kayalara takılan/ şu beyaz bulutlar