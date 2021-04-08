Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında?

Kameralar karşısına ilk kez Sevdim Seni Bir Kere dizisi ile geçen Şifanur Gül kimdir? Oyunculuk mezunu olan Şifanur Gül kaç yaşında? Şifanur Gül nereli? Oynadığı dizilerle dikkat çeken isimlerden biri olan başarılı oyunucu Şifanur Gül hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.