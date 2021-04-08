Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında?
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Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında?

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Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül kaç yaşında?

Kameralar karşısına ilk kez Sevdim Seni Bir Kere dizisi ile geçen Şifanur Gül kimdir? Oyunculuk mezunu olan Şifanur Gül kaç yaşında? Şifanur Gül nereli? Oynadığı dizilerle dikkat çeken isimlerden biri olan başarılı oyunucu Şifanur Gül hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Şifanur Gül kimdir? sorusu gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Kameralar karşısına ilk kez Sevdim Seni Bir Kere dizisi ile geçen Şifanur Gül hakkında merak edilenler haberimizde... Şifanur Gül nereli ve kaç yaşında?

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

Şifanur Gül, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. 1995 doğumlu Şifanur Gül, 1.70 boyunda ve 53 kilogramdır.

Şimdilerde, Berk Bakioğlu Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Sevgi Temel, Nur Yazar, Önder Atakanlı gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV'de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Eylül karakterine hayat verdi.

Şifanur Gül'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Eylül) (TV Dizisi)

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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