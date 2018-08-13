Şifalı Suyla Karışık Turkuaz Sularda Deniz Keyfi

İçmeler Limanı öncesinde, İçmeler'e adını veren ve suyu şifalı olduğu bilinen Gölenye Çeşmesi'nin hemen yanındaki Turkuaz Beach Café Restaurant; bulunduğu konumu, verdiği kaliteli hizmetin yanında, halk bütçesine uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Turkuaz Beach İşletmecileri Ayhan Koç ve Ferhat Öztürk; şifalı suyu duyarak gelen misafirleri, Gölenye Çeşmesi başında karşılayarak, bilgilendiriyor.

Turkuaz Beach Cafe Restaurant yaklaşık 100 kişilik kapasitesiyle; tüm özel günlerinizde, iş toplantılarınızda ve kutlamalarınızda yılın 12 ayı, yıl boyu hizmet veriyor.

TURKUAZ BEACH'TE SABAHTAN GECEYE

İçmeler'den gündoğumu izlemek isterseniz Turkuaz Beach'e geliyor ve

doğal ürünlerle hazırlanan serpme köy kahvaltısı ile güne sağlıklıve zinde bir başlangıç yapıyorsunuz.Sonrasında siz günboyu Turkuaz tonlarda deniz keyfini doyasıya yaşarken, Turkuaz Beach mutfağından çıkan Ege ve Akdeniz karışımı zengin deniz ürünleri,ızgaralar ve mezeleriyleevinizdeki rahatlığa devam ediyor, Marmaris'e tatile gelen misafirlerinize de muhteşem bir ağırlama hizmeti sunuyorsunuz.

İçmeler'e adını veren Gölenye Çeşmesi yanındaki konumuyla, yaz mevsiminde deniz turizmine hizmet veren Turkuaz Beach Café Restaurant; dört mevsimi bir bir başka güzel olan Marmaris'in Sonbahar, Kış ve İlkbahar mevsiminde de yaşanan doğal güzellikleri eşliğinde, sizlere hizmet vermeye devam ediyor. AjansSevgi Marmaris