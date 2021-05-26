Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle!
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Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle!

Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle!
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Birçok sanatçı tarafından seslendirilen ve sevilen Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Abdal y Avcı Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından türküsü! Şifa İstemem Balından dinle! Türkü sözleri! Şifa İstemem Balından karaoke! Şifa İstemem Balından dinle!

Birçok sanatçı tarafından seslendirilen ve sevilen Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Avcı Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından türküsü! Şifa İstemem Balından dinle! Türkü sözleri! Şifa İstemem Balından karaoke! Şifa İstemem Balından dinle!

ŞİFA İSTEMEM BALINDAN ŞARI SÖZLERİ

Şifa istemem balından

Bırak beni bu hâlımdan

Razıyım açan gülünden

Yeter, dikenin batmasın

Yeter, dikenin batmasın

Gece gündüz o hizmetin

Şefaatin, kerametin

Senin olsun o sohbetin

Yeter, huzurum gitmesin

Gece gündüz o hizmetin

Şefaatin, kerametin

Senin olsun o sohbetin

Yeter, huzurum gitmesin

Taşa değmesin ayağın

Lale, sümbül açsın bağın

İstemem metheylediğin

Yeter, arkamdan atmasın

Yeter, arkamdan atmasın

Kolay mı gerçeğe ermek?

Dost bağından güller dermek

Or'da kalsın değer vermek

Yeter, ucuza satmasın

Kolay mı gerçeğe ermek?

Dost bağından güller dermek

Or'da kalsın değer vermek

Yeter, ucuza satmasın

Sonu yoktur bu virdimin

Dermanı yoktur derdimin

İstemem ilaç yardımın

Yeter, yakamdan tutmasın

Yeter, yakamdan tutmasın

Nesimi'yim vay başıma

Kanlar karıştı yaşıma

Yağın gerekmez aşıma

Yeter, zehirin katmasın

Nesimi'yim vay başıma

Kanlar karıştı yaşıma

Yağın gerekmez aşıma

Yeter, zehirin katmasın

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