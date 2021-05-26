Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle!
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ŞİFA İSTEMEM BALINDAN ŞARI SÖZLERİ
Şifa istemem balından
Bırak beni bu hâlımdan
Razıyım açan gülünden
Yeter, dikenin batmasın
Yeter, dikenin batmasın
Gece gündüz o hizmetin
Şefaatin, kerametin
Senin olsun o sohbetin
Yeter, huzurum gitmesin
Gece gündüz o hizmetin
Şefaatin, kerametin
Senin olsun o sohbetin
Yeter, huzurum gitmesin
Taşa değmesin ayağın
Lale, sümbül açsın bağın
İstemem metheylediğin
Yeter, arkamdan atmasın
Yeter, arkamdan atmasın
Kolay mı gerçeğe ermek?
Dost bağından güller dermek
Or'da kalsın değer vermek
Yeter, ucuza satmasın
Kolay mı gerçeğe ermek?
Dost bağından güller dermek
Or'da kalsın değer vermek
Yeter, ucuza satmasın
Sonu yoktur bu virdimin
Dermanı yoktur derdimin
İstemem ilaç yardımın
Yeter, yakamdan tutmasın
Yeter, yakamdan tutmasın
Nesimi'yim vay başıma
Kanlar karıştı yaşıma
Yağın gerekmez aşıma
Yeter, zehirin katmasın
Nesimi'yim vay başıma
Kanlar karıştı yaşıma
Yağın gerekmez aşıma
Yeter, zehirin katmasın