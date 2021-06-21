Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor

Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın turizm bölgesi Ilıca Kaplıcaları, eski günlerini arıyor.

Kütahya'nın turizm bölgesi Ilıca Kaplıcaları, eski günlerini arıyor.

Vatandaşlar, şifalı suları, bol oksijeni ve çam ormanlarıyla harika bir tatil beldesi olan Ilıca'nın bakımsızlığına bir anlam veremediklerini belirterek, yetkililerin duruma bir an önce el atamasını istediler.

Ilıca sakinlerinden Bülent Yıldırım, İbrahim Çalışkan, Mustafa Demirel, Kadir Aslan ve Sabit Kılıç, başta temizlik ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere, tüm ihtiyaçların giderilerek, bölgenin eski günlerine bir an önce dönmesini beklediklerini dile getirdiler.

Ilıca'nın Kütahya'ya 26 kilometre mesafede ve belediye mücavir alanı içerisinde olduğunu belirten vatandaşlar, "Ilıca bilindiği gibi, şifalı hamamları ile ünlü bir turizm beldesi. Son yıllarda Ilıca adeta kendi haline terk edildi. Ilıca'da tuvaletler bakımsız ve yetersiz. Pazar yeri yok. Temizlik yetersiz. Hamamlar yeterli değil. Elektrikler hemen hemen her gün an az iki kez kesiliyor. Doğa harikası şelale yapıldı. Ancak şu an aktif değil. Ilıca'da sadece bir temizlik görevlisi var, o da yeterli gelmiyor. Kütahya merkeze gidip gelen servisler daha sık aralıklarla görev almalı. Bölgedeki yılanlar halkı tedirgin ediyor. Buna derhal bir çözüm bulunmalı. Doğalgaz Ilıca'nın yakınından geçiyor. Ilıca doğalgazdan da yararlanmalı. Biz Ilıca sakinlerini olarak, doğa harikası Ilıcamızın eski cıvıl cıvıl günlerine dönmesini istiyoruz. Bu sebeple yetkilileri göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştular.

Şifalı suları, bol oksijeni ve çam oranlarıyla ünlü Ilıca Kaplıcaları bölgesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor
Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor
Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor
Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor
Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor
Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sinan Çetin Hande Ataizi Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şifa bölgesi 'Ilıca' eski günlerini arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:36:06. #1.15#

title