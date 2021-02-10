Şiddetli yağışta birçok ev sular altında kaldı
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Şiddetli yağışta birçok ev sular altında kaldı

10.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:02

Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta birçok ev ve araç sular altında kaldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta birçok ev ve araç sular altında kaldı.

İlçede gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkisini artıran sağanak nedeniyle Zafer Mahallesi Alper Sokak'ta taşkın oluştu.

Sokaktaki 15 ev sel sularından etkilenirken, birçok evde maddi zarar oluştu. Evlerin içerisine kadar giren yağmur suları, bazı evleri kullanılmaz hale getirdi.

Park halinde bulunan otomobiller de sel sularına teslim olurken, vatandaşlar araç ve evlerini temizlemek için uğraştı.

Öte yandan, kümeslerde bulunan 12 küçükbaş hayvanda da telef oldu.

Mahallede oturan Murat Kahya, oturdukları sokağın her yağmur sonrası benzer manzaraları yaşadığını, bazı evlerin kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Şiddetli yağışta birçok ev sular altında kaldı
Şiddetli yağışta birçok ev sular altında kaldı
Şiddetli yağışta birçok ev sular altında kaldı
Şiddetli yağışta birçok ev sular altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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