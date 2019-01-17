Şiddetli Yağış ve Fırtınanın Hasar Verdiği Bölgede İnceleme

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ilçedeki şiddetli yağış ve fırtınanın zarara neden olduğu bölgelerde inceleme yaptı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Can, kentte etkili olan yağış ve fırtınanın su taşkınları oluşturduğu bölgelerdeki vatandaşları ziyaret etti.

Hasara uğrayan mahallelerdeki çalışmaları inceleyen Can, tarım alanları su altında kalan çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Can, yaptığı açıklamada, ilçede tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Halitağa, Akarsu, Kelahmet, Ağzıdelik, Egemen, Alifakı ve Baharlı mahallelerinde ekili olan tarım alanlarının fırtına ve yağışlar nedeniyle büyük zarara uğradığını bildirdi.

Belediye olarak imkanlarını seferber ettiklerini bildiren Can, şunları kaydetti:

"Bölgemiz bu sene aşırı derecede yağış aldı. Son günlerdeki aşırı yağıştan etkilenen mahallelerimizi ziyaret edip sıkıntıları yerinde değerlendirdik. Elimizdeki imkanlarla onların her zaman yanlarında olduk. Çiftçilerimiz bölgemizde gerçekten çok sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar. Tarlaların ve seraların büyük bölümü sular altında, ürünler hasat edilemeyecek durumda. Çiftçilerimizin bu arazileri ne zor şartlarda ektiklerini hepimiz yakinen biliyoruz. Birçoğu zaten borç harç içinde gelecek hasadı beklerken, bölgemizdeki aşırı yağış onların bu beklentilerini de sekteye uğrattı."

Kaynak: AA