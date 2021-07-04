Şiddetli yağış Rize'de hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şiddetli yağış Rize'de hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli yağış Rize'de hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Rize'de şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sabahın ilk saatlerinde başlayarak ara ara yağan sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Rize'nin Ardeşen ilçesi Çamlıhemşin kavşağında menfezler pislik ve atıklar nedeniyle tıkanınca yol göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. - RİZE

Şiddetli yağış Rize'de hayatı olumsuz etkiledi
Şiddetli yağış Rize'de hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Kemal Sunal Civan Canova Selin Şekerci Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şiddetli yağış Rize'de hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 19:05:50. #1.16#

title