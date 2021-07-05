Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi

Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde meydana gelen kuvvetli yağış sonrası yollar dereye dönerken, yağış sonrası ortaya çıkan azgın sel suları köyde parke taşlarını da yerinden söktü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efe köyünde meydana gelen kuvvetli yağış sonrası yollar dereye dönerken, yağış sonrası ortaya çıkan azgın sel suları köyde parke taşlarını da yerinden söktü.

Şuhut ilçesinin bir çok yerinde hafta sonu yağan sağanak yağış etkili oldu. Yağıştan dolayı Efe köyde hayat adeta durma noktasına gelirken, yağmur sonrası oluşan sel suları ise köy yollarını adeta dereye çevirdi. Azgın sel suları yollarda önüne ne çıkarsa sürükleyip götürürken, tarım arazileri de selden nasibini alarak sular altında kaldı. Selin ardından köy yollarının bazı noktalarında ayrıca çukurlar da oluştu. Yağmurdan dolayı köy yollarında önemli noktada çukurlar oluştu.

Efe köyü sakinlerinden İsmail Keser, yağışından dolayı yollardaki taşların söküldüğünü ve bazı yerlerde evlerin istinat duvarlarının da yıkıldığını kaydederek, "Çoğu yerde sel baskını oldu, arazide mahsul sel suları altında kaldı. Afet büyük oldu, yağıştan sonra yollarımız çok kötü oldu. Yollarda ve kaldırımlarda taşlarda söküldü, çukurlar oluştu. Tarım arazilerine traktörler ile girme şansımız bile yok. Tarım arazilerinde de büyük zarar gördü" dedi.

Öte yandan, sel sularının yolları dereye çevirdiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi
Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi
Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi
Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi
Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Seray Kaya Kartal Tibet İbrahim Selim
Spor Ali Koç Mesut Özil Salih Uçan Mostafa Mohamed Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şiddetli yağış köy yollarını dereye çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 10:42:19. #1.16#

title