Şiddetli sağanak köy yollarında hasara yol açtı
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Şiddetli sağanak köy yollarında hasara yol açtı

Ardahan'da gece etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı köy yollarında hasar oluştuğu bildirildi.

03.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:36

Ardahan'da gece etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı köy yollarında hasar oluştuğu bildirildi.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Hoçuvan Hasköy'ün köy içi yollarında şiddetli sağanak nedeniyle ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Hoçuvan Hasköy'ün yanı sıra çevredeki köylerde de hasarın olup olmadığını tespit amaçlı İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede çalışma başlattığını belirten Öner, "Dün gece şiddetini attıran sağanak, bazı köy içi yollarımıza zarar verdi. Can kaybının olmaması sevindirici. Yağış nedeniyle oluşan hasarlar en kısa sürede giderilecek. Vatandaşımız rahat olsun. Bazı evlere su girse de asıl hasar yollarda oluştu." dedi.

Öner, özellikle son iki gündür bölgede etkili olan sağanağın süreceğini tahmin ettiklerini dile getirerek, vatandaşlarının duyarlı ve tedbirli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Şiddetli sağanak köy yollarında hasara yol açtı

Kaynak: AA

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