Şiddetli rüzgar ahır yıktı Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ahır yıkıldı, 3 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ahır yıkıldı, 3 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde Oğuzhan Yalçın'a (22) ait ahırın yıkılmasına neden oldu.

Yıkılan ahırda 13 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri 10 büyükbaş, 17 küçükbaş hayvanı kurtarırken 3 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ahırı yıkılan Oğuzhan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ahırda hayvanlara bakıp dışarı çıktıklarında şiddetli rüzgar nedeniyle büyük bir gürültü ile ahırın yıkıldığını söyledi.

Deprem oluyor zannettiklerini anlatan Yalçın, "İçeride 5 kişiydik, bir dakika ile kurtulduk. 6 hayvanımız telef oldu. Kurtardığımız hayvanları komşunun ahırına geçici olarak götüreceğiz. Şu anda ahırı tekrar yapacak gücümüz yok yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA