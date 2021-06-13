Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
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Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılması nedeniyle son dönemin çok konuşulan isimlerin başında gelen Farah Zeynep Abdullah'ın köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada serçe parmağı kırıldı. Abdullah'ın baş parmak tırnağının da çıktığı öğrenildi. Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu.

SARGILI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını Instagram hesabından yayınladığı görsel ile açıkladı.

BİR DE NOT DÜŞTÜ

Hayranlarını çok korkutan ünlü isim, paylaşımına "Fotoğraf koyamadım eylülle boldi kavga ederken araya girdim serçe kırık baş parmak tırnağı çıktı diktiler falan olay olaylar" notunu düştü.

Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı - Haberler Magazin
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