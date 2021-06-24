Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Şiddetli Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi

Şiddetli kabızlığın pek çok nedeni olabilmektedir.

Şiddetli kabızlığın pek çok nedeni olabilmektedir. Bir takım hormonsal değişimler de yine şiddetli kabızlığa neden olmaktadır.

Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Kuru Erik

Kuru erik yoğun miktarda sorbitol içermektedir. Şiddetli kabızlığa en iyi gelen besinler ve meyveler arasında yer alan kuru erik sindirim kanalına oldukça iyi gelmektedir. Sindirim kanalındaki sıvı artışına katkıda bulunan kuru erik kabızlık şikayetlerinizi düzenli bir şekilde tüketmeniz durumunda şiddetli kabızlıktan doğal yollardan kurtulabilirsiniz.

2) Elma

Elma yapısı gereği yüksek oranda lif içermektedir. Yüksek lif içerdiğinden dolayı elma şiddetli kabızlığa çok iyi gelmektedir. Elma aynı zamanda pektin içermektedir. Bağırsaklarda ki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayan elma böylece sindirim sistemine önemli fayda sağlar. Elma bağırsakların daha iyi çalışmasını ve sindirim kanalının geçiş hızını arttırır. Bu şekilde elma tüketimi şiddetli kabızlığa oldukça iyi gelir.

3) Armut

Yüksek lifli meyvelerden olan armut da sindirim sistemine en faydalı olan meyvelerden bir tanesidir. Armut yoğun miktarda sorbitol içeren meyvelerdendir. Dolayısıyla insan bağırsağına oldukça fayda sağlayan armut kolay bir şekilde bağırsaklarda emilir. Dışkı kıvamının da düzelmesini sağlayan armut şiddetli kabızlık şikayeti olanlara tavsiye edilir.

4) Kivi

Kivi hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir meyvedir. Kivi meyvesi de yoğun miktarda lif içermektedir. Sindirim sistemine olumlu katkı sağlayan kivi şiddetli kabızlığı olanların tercihidir. Kivi aynı zamanda astinidain içermektedir. Bağırsaklarda ki yararlı enzimlerin salgılanmasını sağlayan kivi sindirime yardımcı olur.

5) İncir

İncir meyvesi de sindirim sistemine faydalı olan gıdalardan bir diğeridir. Yoğun miktarda lif içermektedir. İncir meyvesi fikain içermektedir. Fikain maddesi de sindirim kanalının daha iyi çalışmasına ve gerekli sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar. İncir şiddetli kabızlık için tercih edebileceğiniz en güzel meyvelerden birisidir.

6) Ispanak

Ispanak en kolay sindirilen besinler arasında yer almaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler arasında ıspanak yüksek miktarda lif içermektedir. Aynı zamanda ıspanak c vitamini ve k vitamini içermektedir. Ispanak düzenli olarak tüketerek şiddetli kabızlık şikayetlerinizi aza indirebilirsiniz.

Şiddetli Kabızlık Nedenleri

1) Hormonal Değişikler

Bir takım hormonal değişiklikler şiddetli kabızlığın en büyük nedenleri arasındadır. Bu durumda bağırsaklarda bir takım tıkanıklıklar meydana gelir. Hormonal değişikliklerin doğal bir sonucu olarak şiddetli kabızlık ortaya çıkmaktadır.

2) Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı toplumda oldukça fazla teşhis konulan hastalıklardan bir tanesidir. Çölyak hastalığının bir sonucu olarak ortaya şiddetli kabızlık ortaya çıkmaktadır.

Diğer kabızlık nedenleri ise şu şekildedir;

Bağırsak iltihabı

Bağırsak kanseri

Şeker hastalığı

Hipotiroidizm

Şiddetli Kabızlık Tedavisi

Şiddetli kabızlığın öncelikle nedenleri detaylı bir şekilde araştırılması gerekir. Nedeni tespit edildikten sonra tedavi genellikle nedene bağlı olarak yapılır. Öncelikle kabızlık tedavisinde hastanın beslenme alışkanlıkları değiştirilir. Beslenme alışkanlıkları kötü olan hastaya yeni bir diyet listesi programı verilir. Bunun yanında beslenme alışkanlıklarını destekleyecek olan bir takım kabızlık ilaçları da tedavinin bir parçasıdır. Aynı zamanda doktor tarafından gerekirse lavman ya da diğer fitil tedavileri de uygulanmaktadır.

Kaynak: Hürriyet