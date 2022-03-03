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Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Ekipler bölgede çatı enkazını kaldırma çalışmaları başlatırken, yetkililer şiddetli fırtına nedeniyle benzer durumlara karşı vatandaşları uyardı. - MALATYA

Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yeşilyurt, Malatya, Fırtına, 3. Sayfa, Haberler

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