Şiddetli fırtına çam ağacını devirdi - Haberler
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Şiddetli fırtına çam ağacını devirdi

İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Haberler | Yerel

Şiddetli fırtına çam ağacını devirdi Yıkılan ağaç kamyonetin üzerine düştü Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan fırtına sonucu çam ağacı, kamyonetin üzerine devrildi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Şiddetli fırtına çam ağacını devirdi

Yıkılan ağaç kamyonetin üzerine düştü

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan fırtına sonucu çam ağacı, kamyonetin üzerine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi Terme Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan çam ağacı, ilçe genelinde etkili olan fırtınada devrildi. Devrilen büyük ağaç, park halindeki 55 ADJ 590 plakalı kamyonetin üzerine yıkılarak trafiği ulaşıma kapattı. Yıkılan dev ağaç, olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

Olay sonucunda yaralanma veya can kaybı olmazken, park halindeki kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Şiddetli fırtına çam ağacını devirdi

Şiddetli fırtına çam ağacını devirdi

Şiddetli fırtına çam ağacını devirdi

İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Son Dakika Haberleri

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