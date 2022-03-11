Şiddeti ortaya çıkmadan önlemek için çalışıyorlar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç eşliğinde Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri; amacı temel insan haklarına yönelik en büyük risk olan şiddeti daha ortaya çıkmadan önlemek, aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda etkin tedbirler almak, şiddet bağlamında yaşanan veya yaşanabilecek psiko-sosyal travmalar riskine karşı acilen koruyucu-iyileştirici-onarıcı hizmet modellerini hayata geçirerek bütün ülke düzeyinde 'Sosyal dokuyu güçlendirmek, şiddetle ve suçla sivil mücadele ağı' oluşturmak olan 'İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk' projesi hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Ziyarette proje kapsamında Adalet Bakanlığı, HEGEM Vakfı ve 25 devlet üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Akredite Sertifika Programları' ile üniversite yerleşkelerinde, gençlik merkezlerinde, spor aktivite alanlarında, öğrenci yurtlarında, okulda ve ailede, yerel yönetimlerde, kamu ve özel işyerlerinde, yaygın eğitim kurumlarında verilen 'Sosyal Arabuluculuk' eğitimleri hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Vali Karadeniz ziyaretleri sebebiyle Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Serhat Baştan, Prof. Dr. Selhan Özbey, Prof. Dr. Hasan Kandemir, Prof. Dr. Fatih Çatıkkaş, Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk, Öğr.Gör. Dr. Seda Seymen'den oluşan yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel