Siccin 8, 800 bin TL kim kazandı, ismi açıklandı mı?

Türk korku sinemasının başarılı serisi Siccin, sekizinci filmiyle izleyici karşısına çıktı. 6 Haziran'da vizyona girecek film için düzenlenen yarışmada, sinemada filmi izleyen bir kişiye 800.000 TL değerinde cesaret ödülü verilecek.

SİCCİN 8 FİLMİNİN KONUSU

Siccin 8, Fatih adlı bir adamın eşi Berna'nın ısrarı üzerine annesi Gönül'ü huzurevine yerleştirmesiyle başlayan korku dolu olayları konu alıyor. Bu karar evin huzurunu bozarken, paranormal olaylar da baş göstermeye başlar. Vicdan azabına dayanamayan Fatih, annesini eve geri getirmeye karar verir. Ancak eve dönen kişi artık annesi değildir. Bu beklenmedik dönüş, ailenin hayatını bir kâbusa çevirir.

SİCCİN 8, 800 BİN TL KİM KAZANDI?

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği ve Türk korku sinemasının en dikkat çeken yapımlarından biri olan Siccin serisi, sekizinci filmiyle geri döndü. Siccin 8, 6 Haziran Cuma günü sinemalarda izleyiciyle buluştu.

Serinin yeni filmi kadar, duyurulan cesaret ödülü yarışması da gündem yarattı. Siccin 8'i sinemada izleyen bir kişiye 800.000 TL değerinde ödül verileceği açıklandı.

Siccin 8 filmi, 800 bin TL kazananakihli henüz açıklanmadı.