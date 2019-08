Sıcaktan bunalan sokak köpeklerini yaptığı havuzda serinletiyor

Kırıkkale'de, arka ayakları tutmayan sokak köpeğinin yürümesi için pazar arabasından yürüteç tasarlayarak fedakarlığıyla takdir toplayan hayvansever, kendi imkanlarıyla yaptığı havuzda aşırı sıcaklardan bunalan sokak köpeklerinin serinlemesini sağlıyor.

Kırıkkale'de yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Köksal, 2 yıl önce bir aracın çarpması sonucu arka ayakları sakat kalan ve "Kostak" adını verdiği sokak köpeğinin yürümesi için kısıtlı imkanlarıyla pazar arabasından yürüteç tasarladı. Hikayesinin Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından takdir toplayan Köksal, Kostak'ın ölümünün ardından ise diğer sokak hayvanlarına daha fazla destek olmaya başladı.

Merkeze bağlı Ahılı köyü yolundaki boş bir alanda sahipsiz 25'e yakın köpek ile birkaç kediye bakan Köksal, havaların sıcak gitmesi üzerine, hayvanları serinletmek için kendi imkanlarıyla tahta ve naylondan küçük havuz yaptı.

Minibüsüyle her gün sokak sokak gezerek ekmek ve kasaplardan kemik toplayarak köpekleri besleyen Köksal, öğleden sonra ise hayvanları kendi imkanlarıyla yaptığı havuzda yıkayarak serinletiyor.

Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıla yakındır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, havaların sıcak olmasıyla böyle bir havuz yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hayvanların serinlemesi için ekonomik bir havuz yaptığını dile getiren Köksal, şöyle konuştu:

"Her gün yıkıyorum onları. Biraz daha alışacaklar. Hayvanlar yıkayınca serinliyorlar ve rahatlıyorlar. Hayvanları sıcaktan korumak için düşündüm ve böyle bir şey aklıma geldi. Tahta ile çevirdik ve naylon aldım. Hayvanlar artık her gün serinleyecek. Şükürler olsun yemeklerini getiriyorum, sularını veriyorum. Herkese tavsiye ederim. Kanser hastasıyım. Kendimi bu hayvanlara adadım. Hayvanları besleyince kendimi demir gibi hissediyorum. Allah ömür verdiği sürece bu hayvanlara bakacağım."

Köksal, hayvanları aç bırakmadığını, dostlarının da mama yardımında bulunduğunu anlatarak, hayvanlara 15 yıla yakındır baktığını aktardı.

"Kostak" sayesinde artık birçok kişinin kendisini tanıdığını belirten Köksal, "Bir sürü canlar var. Lütfen bunları hor görmeyelim. Bunlar Allah'ın bize emaneti. Onlar konuşamıyor ama biz susmayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vatandaşlardan ricam, hayvanlara kötü davranmayın. Bunlar 'açım, susuzum' diyemiyorlar. Bunların mutluluğu bizim elimizde. Biz olmazsak bunlar ölürler. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA