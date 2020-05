Sıcaklık 34 dereceyi gördü, plajlar hareketlendi İZMİR'de hava sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü Çeşme ilçesinde plajlar hareketlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre sakinliğini koruyan Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı, hava sıcaklığının 31 dereceye kadar çıkması üzerine bugün vatandaşların akınına uğradı.

Plajdan denize girenler, sosyal mesafeye dikkat ederek güneşlendi.Her yıl tatilini Çeşme'de yaptığını söyleyen İhya Üstüneli, "Denize her sene 23 Nisan 'da girerdik. Ama bu yıl geç oldu. Çünkü koronavirüs nedeniyle evde kaldık. Burası Türkiye'nin en güzel plajlarından biri. Çok temizlenmiş plaj, deniz de çok güzel. Hiç kalabalık değil. Uzak durmaya dikkat ediyoruz. Plajda şemsiye bulunmadığı için burası çok kalabalık olmaz diye düşünüyorum" dedi.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler evde kaldıklarını anlatan Ergün Gülger ise diğer günlerde denize girdiklerini belirterek, "Deniz güzel ama sadece çöl tozu var. Normalde su çok güzel. Plaja gelirken de bir tedirginlik yaşamadım. Çoluk çocuk geldik. Hiç korkmuyorum denize girerken. Normalde hijyene ve temizliğe dikkat ediyoruz. Ama burada gerek yok bence. Bir açıklama duymuştum, denizde mikrobun temizleneceği şeklinde. İçim bu yüzden rahat" diye konuştu.KISITLAMA KALKINCA DENİZE KOŞTULARBugün 15-20 yaş aralığındaki gençler de saat 11.00'den 15.00'e kısıtlamanın kalkması nedeniyle dışarı çıkabildi. Ildır Mahallesi yakınlarında yazlık evleri bulunan Alara Deniz Eryiğit (16) de, "Bu yıl evin yakındaki plajlardan da denize girdim. Zaten bizim yaşadığımız yer izole bir yer olduğu için dışarıyla çok iletişimimiz yok. Burası da sakin, o yüzden biraz rahatım. Burası normalde iğne atsanız yere düşmez, denilebilecek görüntülere sahne olur. Ama şu an çok iyi. Denizden bulaşır mı bulaşmaz mı tartışmaları var. Duyduğum her şeye inanmamaya çalışıyorum. Virüsler genelde suda yaşamaz diye düşündüm. Bu nedenle tedirginliğim yok" dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm günlerini evde geçirdiğini anlatan Doğa Balak da (16) izni duyar duymaz denize koştuğunu söyledi. Balak şöyle konuştu: "Deniz güzel, havalar da erken ısındı. Deniz biraz soğuk ama çok güzel. Ben 16 yaşındayım. Uzun zamandır ilk kez bugün dışarı çıktım. Kendimi denize attım. Sezonu açtım. Evde ders çalışıp, arkadaşlarımla konuşuyorum. Evden sıkılmıştım, bu iyi oldu."'PARANOYA YAPMIYORUM'Alaçatı'da yaşadığını söyleyen vatandaşlardan Burcu Pelit de şunları anlattı:

"Alaçatı'da yaşıyorum. Denize hep giriyorum. Denize girerken, tedirgin olmadım. Markete pazara giderken maske takıyorum. Ama denizde bir sıkıntı yok bence. Bu plaj hep kalabalık olurdu. Dünya artık başka bir yer. Hiçbir şey alışık olduğumuz gibi değil. Benim ölmekle ilgili bir kaygım yok. Var olanı kabul ediyorum. Önemli olan mutlu ve keyifli yaşamak. Elimden geleni yapıyorum ama paranoya yapmıyorum."

