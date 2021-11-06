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Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti Kış mevsimi geliyor soğuk havalar başladı derken güneş yeniden yüzünü gösterdi.

SİNOP (İHA) - Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti

SİNOP - Kış mevsimi geliyor soğuk havalar başladı derken güneş yeniden yüzünü gösterdi. Sinoplu vatandaşlar yazdan kalma son günlerin tadını çıkardı.

Son zamanlarda etkisini artıran soğuk havalar hafta sonu yerini güneşli bir havaya bıraktı. Sinop'ta Cumartesi günü termometreler 20 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığının yükselmesiyle insanlar soluğu sahil ve yürüyüş yollarında aldı.

Aşıklar Caddesi'nde yazdan kalma günler yeniden yaşandı. Torunları ve çocuklarıyla dışarı çıkan aileler oyun parklarını doldurdu. Çimlerde oturup dinlenenler ve voleybol oynayarak vakit geçirenler yansıdı. Sahil boyunca da denizin durgun güzelliği eşliğinde yürüyüş yapanlar manzaranın keyfine vardı.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Son Dakika Haberleri
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