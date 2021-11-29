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Sıcak havaya aldanmayın, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak! Salı ve Çarşamba kar ile sağanak etkili olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Sıcak havaya aldanmayın, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak! Salı ve Çarşamba kar ile sağanak etkili olacak

Meteoroloji'nin 29 Kasım tarihli güncel hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı bugün kuvvetli lodosun etkisiyle artacak ve mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyredecek. 30 Kasım Salı ve 1 Aralık Çarşamba günü ise, tüm Türkiye'de sıcaklıklar düşecek, kar ve yağmur etkili olacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, bugün (29 Kasım pazartesi) yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (50-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcak havaya aldanmayın, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak! Salı ve Çarşamba kar ile sağanak etkili olacak

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASI

Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 30 Kasım Salı günü batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarına, iç kesimlerde 2 ila 4 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcak havaya aldanmayın, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak! Salı ve Çarşamba kar ile sağanak etkili olacak

30 KASIM VE 1 ARALIK'TA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

30 Kasım Salı ve 1 Aralık Çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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