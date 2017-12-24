Sıcak Hava Çıldır Turizmini Vurdu

Doğu Anadolu'da havanın yeterince soğumaması, kışın üzerinde atlı kızakla gezinti yapılan ve yaklaşık 5 ay tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün turizmini olumsuz etkiledi.



Bölgenin en büyük tatlı su gölü ve bölgede Van Gölü'ndan sonra en büyük ikinci göl olan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası havaların da soğumasıyla tamamen buzla kaplandı.



Kış turizmi ile öne çıkan gölde, buzun kalınlaşmasının ardından atlı kızak yapılması planlanırken son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi gölün yüzeyindeki buzları eritmeye başladı.



Lodos ve mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı dolayısıyla göl yüzeyinde eriyen buzlar, kıyıya vurup buz birikintileri oluşturdu.



Dalgayla kıyıya gelen buzlar, kıyıdaki tekne iskelesine de zarar verdi.



Atlı kızakçılar, sezonu açamadı



Göldeki buzların erimesi, henüz sezon açılışı yapamayan atlı kızakçılar başta olmak üzere yöre turizmini olumsuz etkiledi.



Sezon açılışı için göldeki buzun kalınlaşmasını bekleyen atlı kızakçılar, her yıl göl üzerindeki buz tabakasının kalınlaşmasıyla atlı kızaklar ile gölde turist gezdirip geçimini sağlıyor.



Buzların erimeye başlaması sebebiyle turistlerin ve vatandaşların göl üzerinde gezinti yapmasına izin verilmiyor.



Çıldır sakinlerinden Kurban Ali Şafak, tamamen buzla kaplı olan göldeki buz tabakasının bu mevsimde kalın olması gerekmesine rağmen ince olduğuna işaret ederek, göldeki buzların erimesinin şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.



"Bu mevsimde göldeki buzların erimesine şaşırdık"



Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Ardahan'da bu mevsimde Çıldır Gölü'nün buzlarının erimesinin normal olmadığını dile getiren Şafak, "Bu sezonda ilk kez böyle bir şey ile karşılaştık. Bu mevsimde göldeki buzların erimesine şaşırdık. Şu an kıyaya vuran buzlar iskeleye de çok büyük zarar verdi." dedi.



Önceki yıllarda bu mevsimde ortalama sıfırın altında 20 derece sıcaklık hissedilen Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece, gün içeresinde de 1 derece ölçüldü.