Sıbyan Mektebi 500 yıldır eğitime hizmet veriyor

Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadesi Mehmet'in sütannesi Daye Hatun tarafından bin 500'lü yıllarda yaptırılan ve dönemin küçük çocuklarına eğitim veren Sıbyan Mektebi, bugün üniversite adaylarının etüt merkezi oldu.



Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadesi Mehmet'in süt annesi Daye Hatun tarafından Kağıthane köyüne bir mescit, bir hamam ve bir de okul yaptırılır. Mescit, Daye Hatun Camii olarak halen ayaktadır ve kullanılmaktadır. Hamam, günümüzde "pazar sokağı" olarak da bilinen Eyüp Sultan Caddesi üzerinde, Kağıthane'nin en eski mezarlığı ile çapraz karşılıklıdır. Evliya Çelebi'nin ve Kağıthane yaşlılarının övgüyle bahsettiği hamam ne yazık ki; günümüze gelememiştir. Sıbyan Mektebi'nin bulunduğu alan ise bugün Kağıthane şehir müzesi, kütüphane ve etkinlik alanı olarak hizmet veriyor.



500 yıl önce inşa edilen Kağıthane Sıbyan Mektebi alanı, bugün üniversite adayların ders çalışma alanı ve aynı zamanda Kağıthane tarihini anlatan eserlerin yer aldığı müze olarak varlığını koruyor. Kağıthane Belediyesi ve TÜGVA işbirliği ile sürdürülen çalışmalar neticesinde tarihi yapıda, üniversite adayları hep birlikte ders çalışabilirken; kendilerine lazım olan kaynak kitaplara erişebiliyor, ücretsiz internet ve ikramlardan faydalanabiliyor.



Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi açılıyor



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin buradaki öğrencilerle bir araya geldi, mevcut çalışma ve projelerini paylaştı. Üniversite adaylarına ve öğrencilerine hayallerine bir an önce kavuşmaları için ellerinden gelen desteği sunduklarını belirten Başkan Öztekin, "Kültür ve gençlik merkezlerimizde üniversite adaylarına hazırlık kursları veriyor, ders çalışma alanları sunuyoruz. Üniversitelilere ise geçen aylarda 850'şer TL nakdi yardımda bulunduk. Toplumun yararına olacak her işte bilhassa gençlerimizin her zaman yanındayız. Seçimlerden önce sözünü verdiğimiz Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'ni de 27 Ocak Pazartesi günü açıyoruz. Burada da ücretsiz internet ve ikramlarımız olacak. 200 kişi kapasitesiyle günde 16 saat okumak, öğrenmek, ders çalışmak isteyen her yaştan vatandaşı millet kıraathanemizde ağırlayacağız. Toplamda 10 binin üzerinde kitapla Kağıthanelilerin, İstanbulluların hizmetinde olacak" dedi. - İSTANBUL

