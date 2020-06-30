Siberia Filmi
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Siberia Filmi

Siberia filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Siberia filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Siberia Filmi
30.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:10

Hayatında çok fazla şey yaşayan Clint, kendisi için yeni bir sayfa açmak ister. Eski yaşamını ardından bırakmak isteyen adam, yaşadığı şehirden uzakta ıssız bir kulübeye yerleşir. Burada Mitchell adında bir adam ile garip bir kafe işletmeye başlar. Ancak eski yaşantısının kargaşasından uzaklaşmak için geldiği bu yerde sakinleşmeyi başaramaz. Gerçek olan ile olmayanı birbirine karıştırmaya başlayan Clint, bir süre sonra kendisini destansı bir yolcuğun içinde bulur.

Yönetmen: Abel Ferrara

Senaryo: Abel Ferrara, Christ Zois

Oyuncular: Willem Dafoe, Dounia Sichov, Simon McBurney, Cristina Chiriac, Daniel Giménez Cacho, Fabio Pagano, Anna Ferrara, Phil Neilson, Laurent Arnatsiaq, Valentina Rozumenko, Trish Osmond, Stella Pecollo

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Siberia

Yapımcı Firma: Rai Cinema

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İtalya, Almanya, Yunanistan, Meksika

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Rai Cinema

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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