Siberia Filmi
Siberia filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Siberia filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Hayatında çok fazla şey yaşayan Clint, kendisi için yeni bir sayfa açmak ister. Eski yaşamını ardından bırakmak isteyen adam, yaşadığı şehirden uzakta ıssız bir kulübeye yerleşir. Burada Mitchell adında bir adam ile garip bir kafe işletmeye başlar. Ancak eski yaşantısının kargaşasından uzaklaşmak için geldiği bu yerde sakinleşmeyi başaramaz. Gerçek olan ile olmayanı birbirine karıştırmaya başlayan Clint, bir süre sonra kendisini destansı bir yolcuğun içinde bulur.
Yönetmen: Abel Ferrara
Senaryo: Abel Ferrara, Christ Zois
Oyuncular: Willem Dafoe, Dounia Sichov, Simon McBurney, Cristina Chiriac, Daniel Giménez Cacho, Fabio Pagano, Anna Ferrara, Phil Neilson, Laurent Arnatsiaq, Valentina Rozumenko, Trish Osmond, Stella Pecollo
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Siberia
Yapımcı Firma: Rai Cinema
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İtalya, Almanya, Yunanistan, Meksika
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Rai Cinema
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Siberia Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com