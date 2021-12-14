SİBERAY, üniversite öğrencilerini "karşılıksız burs vaadi" ile dolandıranlara karşı uyardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİBERAY, üniversite öğrencilerini "karşılıksız burs vaadi" ile dolandıranlara karşı uyardı

SİBERAY, üniversite öğrencilerini
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), "karşılıksız burs vaadi" ile üniversite öğrencilerinden para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), "karşılıksız burs vaadi" ile üniversite öğrencilerinden para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından uyarı videosu paylaşıldı.

Videoda, dolandırıcıların öğrencileri, "karşılıksız burs vaadi" ile internet üzerinden verilen sahte reklamlarla nasıl tuzaklarına düşürdükleri anlatıldı.

SİBERAY'ın öğrencileri uyarmak amacıyla hazırladığı videonun sonunda ise "Bedava peynir fare kapanında bulunurmuş." cümlesi yer aldı.

Azra'nın katili hakim karşısında

Azra'nın katili hakim karşısında

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title