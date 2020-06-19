Siber Suçlarla Mücadele İçin Siberay İsimli Yeni Birim Kuruldu Siber suçlarla mücadele için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde yeni bir birim kuruldu.

Siber suçlarla mücadele için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde yeni bir birim kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde 'Siberay' isimli yeni bir birimin kurulduğunu açıkladı.

Siberay Birimi Siber Suçlarla Mücadele Edecek

Özellikle son dönemde internet üzerinden gerçekleştirilen siber suçların sayısı hem dünyada hem de ülkemizde çok arttı. Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, internet üzerinden gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele için atılan adımlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar bünyesinde "Siberay" isimli yeni bir birimin kurulduğu belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Siber devriyelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevapları verecekler. Milletimiz rahat olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Siberay birimi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda dünyaya örnek ve birçok ülkeye ders verdiğimiz bir merkezimiz var. ve burada bu konularla ilgili çok profesyonel yüzlerce arkadaşımız var. ve inanın siber devriyelerle sanal alemde müthiş bir performans sergiliyorlar ve bunu hukuk, savcılarımız, hakimlerimizle eş güdüm içerisinde takip ediyorlar."

"Size şimdi bir yenilikten daha bahsedeceğim. Hani bizim Kızılay'ımız var, Yeşilay'ımız var, onların her birinin çok önemli etkinlikleri var, şimdi Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Siber Suçlar dairemizin içerisinde Siberay diye, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi siber suçlardan korumak için yeni bir program başlatıyor. Siber devriyelerle, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevapları verecekler."

"Milletimiz rahat olsun, hakaretle karşı karşıya kaldıklarında, sanal alemde iftiralarla karşı karşıya kaldıklarında, dolandırıldıklarında 112 155 156'yı aradıklarında, emin olmalarını isteriz, ne olursa olsun eğer yurt içindeyse bulmama ihtimalimiz söz konusu değildir. Yurt dışında ise dahi, bunu takip edip suçluyu cezalandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız."

"Bizzatihi bu konularla ben ilgileniyorum. Şunu da ifade edeyim, son günlerde dünyanın öteki tarafında bir organize suç üyesini yakalayabilmek için, Gürcistan'dan Ukrayna'ya kadar Kolombiya'ya kadar, Arjantin'e kadar takip ettik ve en son Arjantin'de yakalattık."