Siber suçlar nelerdir? Siber suç nedir?

Son yıllarda internetin gelişmesiyle birlikte bilişim suçları da artmıştır. Daha çok internet ortamında meydana gelen bu suçlar, insanların yeni bir platform olması nedeniyle yabancı gelmektedir. İnsanlar bu konuda bilgi sahibi olması için siber suçlar nedir? Gibi konulara haberimizden ulaşabilirsiniz. Siber suçlar nelerdir?

Siber suçlar bilgisayar ortamında işlenen, bilgisayar ağı veya ağa bağlı bir cihazı hedef alan veya kullanan tüm suç faaliyetleridir. Peki, gelişen teknolojiyle birlikte biz bunun önüne geçebilir miyiz? Siber suçlar nelerdir? Siber suç nedir? Siber saldırılara karşı nasıl önlem almalıyız? İşte detaylar haberimizde…

SİBER SUÇ NEDİR?

Siber suç bilgisayar, bilgisayar ağı veya ağa bağlı bir cihazı hedef alan veya kullanan tüm suç faaliyetleridir.

Siber suçların çoğu, para kazanmak isteyen siber suçlular veya korsanlar tarafından gerçekleştirilir. Siber suçların arkasında bireyler veya gruplar bulunur.

SİBER SUÇLAR NELERDİR?

Aşağıda farklı siber suç türlerine ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

• E-posta ve internet dolandırıcılığı.

• Kimlik dolandırıcılığı (kişisel bilgilerin çalınması ve kullanılması).

• Finans veya kart bilgilerinin çalınması.

• Kurumsal verilerin çalınması ve satılması.

• Siber gasp (saldırı tehdidinde bulunularak para istenmesi).

• Fidye yazılımı saldırıları (bir tür siber gasp).

• Cryptojacking (korsanların sahip olmadıkları kaynakları kullanarak kripto para madenciliği yapması).

• Siber casusluk (korsanların devlet veya şirket verilerine sızması).

Siber suçların çoğu iki ana kategoriye ayrılır:

• Bilgisayarları hedef alan suç faaliyetleri.

• Başka suçlar işlemek için bilgisayarları kullanan suç faaliyetleri.

Bilgisayarları hedef alan siber suçlar genellikle virüs ve diğer kötü amaçlı yazılım türlerini içerir.

Siber suçlular, bilgisayarlara virüs ve kötü amaçlı yazılım bulaştırarak cihazlara zarar verebilir veya cihazların çalışmasını durdurabilir. Ayrıca verileri silmek veya çalmak için kötü amaçlı yazılımları da kullanabilirler.

SİBER SALDIRILARA KARŞI NASIL ÖNLEM ALMALIYIZ?

İşletim sisteminizi ve yazılımınızı güncel tutmanız gerekir.

Antivirüs yazılımı kullanın ve onu daima güncel tutun.

Parolalarınızı karmaşık bir şekilde hazırlayın.

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