Sibel Tüzün kimdir? Sibel Tüzün hayatı ve biyografisi! Sibel Tüzün kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sibel Tüzün, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sibel Tüzün hakkında merak edilenler. Sibel Tüzün hayatı ve biyografisi. Sibel Tüzün kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sibel Tüzün merak konusu oldu. İşte Sibel Tüzün hakkında merak edilen Sibel Tüzün kimdir, Sibel Tüzün hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SİBEL TÜZÜN KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Eylül 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Boy: 1,75 m

Ayşe Sibel Tüzün, ya da bilinen adıyla Sibel Tüzün (d. 29 Eylül 1971, İstanbul), Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. Pop müzik sanatçısı olan sanatçı opera ve batı müziği eğitimi almış, şarkılarını jazz,rock ve pop standartlarına göre seslendirmektedir.

29 Eylül 1971 yılında İstanbul' da doğan Sibel Tüzün, 1978 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu'nda ilk müzik eğitimine başladı. Orta okul yıllarında yine radyonun Gençlik Korosu'nda çok sesli müziğe ilk adımı atarak Gökçen Koray, Cenan Akın, Yücel Elmas, Hikmet Şimşek gibi öğretmenler ve koro şefleriyle çalıştı.

2001 Mart ayı içinde Bay Müzik' le anlaşarak "Yine Yalnızım" albümünü piyasaya sundu. 2002 yılında yapımcı olarak yine Arinna Müzik' le çalışmaya karar veren Tüzün, albümde yer alacak on şarkının da söz ve müziklerini hazırladı. "Yine Yalnızım" ile pop rock yaparak pop günlerine dönebileceğinin sinyallerini veren Tüzün, 2003 Mayıs ayı içinde piyasaya çıkan "Kırmızı" albümü ile bunu gerçekleştirdi. Albüm, "Kırmızı", "Şikayet", "Yediveren Gülü" ve "Peşindeyim" gibi hitler çıkardı. Albümde yer alan "Kırmızı", "Yediveren Gülü" ve "Hakikaten" şarkıları program yapımcısı Michael Kuyucu tarafından Yunanca'ya çevrildi.

Stüdyo albümleri

• 1993: Ah Biz Kızlar

• 1995: Nefes Keser Aşklar

• 1998: Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda

• 2001: Yine Yalnızım

• 2003: Kırmızı

• 2010: Saten

Diğer

• 2000 Şarkılar Bir Oyundur/ Duyuyor musun?

• 2008 Zilli Perküsyon/Kaçın Kurası

• 2008 Çılgın Dersane Kampta Soundtrack/Gözyaşındayım

• 2010 Şimdi 90'lar/Kaçın Kurası

• 2011 Eelence/Kaçın Kurası