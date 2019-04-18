Sibel Tüzün'e Sağlık Gerekçesiyle Konuşma Yasağı Getirildi!
Güzel şarkıcı Sibel Tüzün'e yoğun çalışma temposu sebebiyle ses tellerindeki kanamadan dolayı konuşma yasağı getirildi.
'Olaylara Gel' adlı yeni şarkısının tanıtımı için son günlerde yoğun bir tempo içerisine giren Sibel Tüzün'ün ses telleri zarar gördü. Ses tellerinde meydana gelen kanama sonucu ünlü şarkıcının doktoru tarafından kendisine 2 gün konuşma yasağı getirildi.
"OLAYLARA GELİRKEN NAZARLAR GELDİ"
Tüzün, konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Benden dönüş bekleyen herkesten ve özellikle sevgili radyocu arkadaşlarımdan özür dilerim, benden beklediğiniz video ve audio kayıtları yollayamıyorum şu an... Telefonları da açamıyorum. Heyecan, yorgunluk, stres, uykusuzluk ve alerjik bünye bir araya gelince ses tellerim kanamış. Canım doktorum konuşmamı yasakladı. İki gün yazışa yazışa anlaşacağız. Seviyorum hepinizi olaylara gelirken nazarlara mı geldik ?"
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Kim dedi o kadar bağıra çağıra yırtın diye, sanki heavy metal söylüyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kulaklarımızı kanatırken iyi miydiCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Yanında büyüklerin varken gonuşamazsın artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne büyük bahtiyarlık, Okuduğu Hatimler boğazını kanatıncaya kadar yüceler yücesi kitabımız Koranı Kerim''i soluk alıp vermeden okumuş. Kim bilir kaç yüzüncü hatimini sürdürürken ağzından kanlar geldi ve abdesti bozuldu orucuyla beraber. Çünkü ağız dolusu kan kusmak biliyorsunuz hatim okurken bile olsa orucu bozar. Cennetlik bunu yapan insan Aman yarabbi ne iman ne irade ne sadakat.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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geçmiş olsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır