Sibel Semerci kimdir? Sibel Semerci kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz - Sibel Semerci!

Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanma davası üzerine manidar paylaşım yapan güzellik uzmanı ve koçu Sibel Semerci kimdir? Sibel Semerci kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz - Sibel Semerci!

SİBEL SEMERCİ KİMDİR?

Yaptığı birbirinden farklı, eğlenceli ve başarılı makyajlar ile tanınan Sibel Semerci, şarkıcı Özcan Deniz'in kız kardeşidir. Güzellik Koçu, Güzellik Uzm. & Eğitimci olan Semerci, 5 yaşında bir erkek çocuğuna sahiptir.

SİBEL SEMERCİ - ÖZCAN DENİZ

Abisi Özcan Deniz'in boşanma olayına dahil olan Semerci sosyal medya hesabından şunları yazdı;

"-Haydi, biraz anket yapalım. Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şeyler öğrenir...-Çocuğunuzun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde ilerliyor. Nedeni anne olarak bir kase çorba yapmak yerine bisküvi, çikolata ve sakızla besliyorsunuz. Çünkü evladınız dediğiniz bir parça çocuğa ayıracak zamanınız yok. Sizce bu kabul edilebilir bir durum mudur? -Henüz konuşamayan ve derdini anlatamayan küçük çocuğunuzu tek başına yan komşuya bırakıp, kendiniz bir başka komşunuza çay, kahve içmeye gidebiliyorsunuz çünkü sız gıybet ederken çocuğunuz sizden ilgi bekliyor ve siz onunla ilgilenmeyi tercih etmiyorsunuz. Bu normal bir durum mudur? -Yine böyle bir gece saat 2'lere kadar eğlenirken sızıp, kalıyorsunuz ve sorumsuzluğunuz yüzünden koca bir evin yarısı açık unuttuğunuz elektrik sobasından dolayı yanıp, tutuşuyor. Neredeyse küçük çocuğunuz ölümle burun buruna geliyor. Sizce bu ortam küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir ortam mıdır? -Bu arada sadece nacizane bir öneri; eşinizden ayrıysanız ve çocuğunuza sizden daha çok emeği geçmiş çocuk bakıcınızı aç bırakıp, aşağılayıcı cümleler kurar ve fiziksel şiddet uygularsanız ve buna da 'Ben işverenim' derseniz; hem hiçbir bakıcı sizinle çalışmaz hem de o bakıcı maazallah kaçıp, ayrıldığınız eşinize sığınmak zorunda kalabilir. Ne de olsa çocuğunuz ilgiyi ondan gördüğü için ona daha çok bağlıdır.." diye ekledi.