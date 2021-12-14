Sibel Demirbaş bulundu mu, ne oldu? Müge Anlı'da aranan 18 yaşındaki Sibel Demirbaş kimdir?soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SİBEL DEMİRBAŞ KİMDİR?

18 yaşındaki Sibel Demibaş'ın 46 yaşında biriyle gittiği belirtiliyor. Aile kızlarını aramak için canlı yayına katıldı.

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