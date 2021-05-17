Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Yılın magazin bombası olan Sibel ile Emir Sarıgül'ün aşkından detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çiftin, geçtiğimiz günlerdeki Göcek tatilinden yeni kareleri yayınlandı. İşte detaylar...

Yılın aşk bombasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Günaydın yılın magazin olayının çok özel fotoğrafına ulaştı. Emir Sarıgül ile Sibel Can, birlikte Ege'ye açıldı, özel yatla çıktıkları mavi turda ilk kez birlikte görüntülenen çift daha önce çıkan dedikoduları kesin bir dille yalanlamıştı. Emir Sarıgül kısa bir süre önce spiker Buket Aydın ile yaşadığı aşka nokta koymuştu. 'Magazinde yılın olayı' olarak tanımlanan aşk, bomba etkisi yarattı. İşte uzun süredir konuşulan ama bir türlü ispatlanamayan Sibel Can-Emir Sarıgül aşkının kanıtı olan fotoğraf ortaya çıktı. Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Demir attıkları koyda çevredeki tekneler tarafından görülen ikili, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Daha önce de adı Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışan Sibel Can, "Böyle bir durum söz konusu değil" demişti. Sibel Can'ın son olarak sosyal medya üzerinden gelecek yorumları engellemek için Instagram'ında yorum kısıtlaması yapması dikkat çekti.

SARIGÜL YALANLAMIŞTI

Şarkıcı, önceki gün TV çekimi için İstanbul'a dönmüştü. Sarıgül, bir gün önce Sibel Can'la tatil yaptığı iddialarına, "Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket hanım ile birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket hanımı ve beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler. Onları Allah'a havale ediyorum." demişti. Çiftin ilk görüntüsüne TV100 ulaşmıştı.

Kaynak: Snob Magazin