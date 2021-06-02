Sibel Can tangalı yakalanmıştı! O fotoğraflar aylarca konuşulmuştu...

Ünlü sanatçı Sibel Can yıllar sonra ilk defa, Emir Sarıgül'le çıktığı turnede bikinili olarak objektiflere yansıdı. Fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Can, 2006 yılında Bodrum tatilinde tangalı objektiflere takılmıştı. Şarkıcının tangalı fotoğrafları aylarca konuşulmuştu.

Can, son olarak 2017 yılında Çeşme'de beyaz bikinisiyle görüntülenmişti. Sanat dünyasının çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı Sibel Can'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le Bodrum'da görüntülenmesi, günlerce magazin gündeminde en üst sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda tek kare olarak objektiflere yansıyan yat tatilinden yeni kare geldi.

YILLAR SONRA İLK KEZ

Hem koronavirüs salgını hem de iş yaşamının stresini Marmaris'te Sarıgül'le birlikte atan Sibel Can, tatilde çekilen yeni fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yıllar sonra ilk kez bikinili olarak objektiflere yansımış oldu.

Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle fotoğraf karelerine yansıdı. Ünlü şarkıcı, son olarak 2017 yılında Ege turnesi kapsamında konser vermek üzere gittiği Çeşme'de beyaz bikinisiyle fotoğraflanmıştı. Can, o tarihin ardından bir daha bikiniyle görüntülenmedi.

2 ay sonra 51 yaşında girecek şarkıcının son fotoğraflarında sporu bıraktığı ve formunu korumaktan uzak bir görüntü verdiği izlendi. Sibel Can, bir süreden bu yana Kanal D ekranlarında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la birlikte "Şarkılar Bizi Söyler" adlı programla izleyici karşısına çıkıyor.

İşte Sibel Can'ın yıllar önce Bodrum tatilinde çekilen tangalı fotoğrafları...

Kaynak: Snob Magazin