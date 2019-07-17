Show TV yeni dizisi için gün sayıyor!

Yeni dizi Kuzey Yıldızı, süreç Film yapımcılığında, Ersoy Güler yönetmenliğinde, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile başrolü paylaşıyor. Güner, 'Kuzey Yıldızı'nda güçlü, çalışkan ve inatçı bir yapıda olan 'Yıldız' karakterini canlandıracak. Komedi ve dramın iç içe işleneceği yapımda, Yıldız'ın 20 yıl boyunca kalbine gömdüğü 'Kuzey' ile yollarının yeniden kesişmesiyle yaşanacak eğlenceli ve duygusal bir hikaye seyirciye sunulacak.

"YILLARDIR HAYAL ETTİĞİM BİR KARAKTER"

Daha önce, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi seri filmler için de kamera karşısına geçen Aslıhan Güner, yeni dizisinde canlandıracağı rolüyle ilgili şunları söyledi: "Yıldız rolü için banateklif geldiğinde ve karakter anlatıldığında hemen senaryoyu görmek istedim. Karadeniz'e dokunan her şey beni çok heyecanlandırıyor. Sonra senaryoyu okuduğumda 'Yıldız' için 'Yıllardır istediğim, hayal ettiğim bir karakter' dedim. Karadeniz'in muhteşem coğrafyasında yaşayan bir Karadeniz kadını. Eminim herkesin kalplerine işleyecek."

Çekimleri Ordu'da yapılacak dizi için Aslıhan Güner, her gün iki saat şive çalışıyor. Dizide Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'ye Toygan Avanoğlu, Zeynep Kankonde, Uğur Demirpehlivan ve Aslıhan Kapanşahin eşlik ediyor.