Show TV Yalancı canlı izle! Yalancı yeni bölüm canlı izle! Yalancı dizisi son 9. bölüm full HD canlı izle! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı'nın 8. Bölümünde; Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat'ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden haber sizdir. Canan, Mehmet Emir'e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir'in evine taş atmış ve kaçmıştır. Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür. Bu durum Mehmet Emir ve Deniz'i bir kez daha yüz yüze getirir. Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir'in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir'in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir'i parmaklıklar ardına gönderebilecektir. Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

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YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı 9. Bölüm Fragmanı yayında. Deniz'in içinde bulunduğu zor durumu polislere açıklamaya çalıştığı tanıtımda "Benim elimi kolumu bağladınız, ben kıpırdayamıyorum... Ben artık nefes alamıyorum!" sözleri seyirciyi derinden etkiliyor. Deniz, Mehmet Emir'in annesine ulaşarak onunla konuşmaya çalışırken Arif'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Emir, Deniz'in evine zorla girerken olayın yaşandığı gece hakkında konuşarak gerilimi artırıyor.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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