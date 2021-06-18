Show TV satılıyor mu? Habertürk satılıyor mu? Doğan grubu, Show TV ve Habertürk'ü satın alacak mı?

Doğan ailesi, Ciner Holding ile Show TV ve HaberTürk'ü satın almak için görüştüğü iddialar, gündem oluşturmuştu. Peki, Doğan grubu, Show TV ve Habertürk'ü satın alacak mı? Show TV satılır mu? Habertürk satılıyor mu?

Aydın Doğan'ın kızı Arzuhan Yalçındağ'ın, Ciner Holding ile Show TV ve HaberTürk'ü satın almak için görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Gelişme sonrası Show TV satılır mu? Habertürk satılıyor mu? Doğan grubu, Show TV ve Habertürk'ü satın alacak mı, merak edilmişti.

DOĞAN GRUBU, SHOW TV VE HABERTÜRK'Ü SATIN ALACAK MI?

Doğan ailesi, Ciner Holding ile Show TV ve HaberTürk'ü satın almak için görüştüğü iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Bir dönem medya sektörüne hakim olan aile, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Odatv'ye konuşan Doğan ailesi, iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, ne Aydın Doğan'ın ne damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın ne de kızı Arzuhan Yalçındağ'ın böyle bir niyetlerinin olmadığı belirtildi. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Doğan ailesi sözleşme gereği de 5 yıl boyunca satın alma işlemi gerçekleştiremeyeceklerini belirtti.

DEMİRÖREN'E 916 MİLYON DOLARA SATMIŞTI

Doğan Medya, 2018 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunu 916 milyon dolara Demirören Gruba sattığını açıklamıştı.