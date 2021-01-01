Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak
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Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak

01.01.2021 20:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:40

Show TV'de cuma günlerinin vazgeçilmez yapımlarından biri olan Ramo'nun yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 1 Ocak yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak 27. bölüm 8 Ocak Cuma akşamı izleyicileriyle buluşacak.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i buluşturan Ramo her hafta Cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanıyor. Fakat Show TV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Ramo 1 Ocak Cuma akşamı yayınlanmayacak.

Yılbaşı tatili olması nedeniyle Ramo dizisinin 27. yeni bölümü gelecek hafta yani 8 Ocak Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktı. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürmekti. Bunun için de Sibel'i kullandı.

İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olmuştur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkarırken, Yavuz'da dokunulmazlık almıştır.

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak

RAMO DİZİSİNİN OYUNCULARI

Cuma akşamları Show TV'de yayınlanan Ramo'da Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Devrim Özkan, İlker Aksum, Görkem Sevindik, Cemre Baysel, İdil Fırat, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku, Yiğit Özşener, Macit Koper, Kerem Atabeyoğlu, İlhan Şen, Sacide Taşaner, Mehmet Yılmaz Ak, Ruhi Sarı, Ekin Türkmen gibi oyuncular yer alıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak
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